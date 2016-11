Altın kız Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüşmek istiyor

Aerobik Cimnastikte elde ettiği Dünya Şampiyonluğu ile bir anda Türkiye’nin gündemine oturan ve başarılarını artırarak devam ettiren 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı haftada takriben 500 kilometre yol yaparak şampiyonalara hazırlanıyor. Dünya şampiyonu olduktan sonradan kendisini telefonla arayarak kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan konuşmasını unutamadığını belirten Onbaşı, en büyük arzusunun ise bir gün Erdoğan’la yüz yüze karşılaşmak olduğunu söyledi.

Aerobik Cimnastik’in ‘Altın kızı’ Ayşe Begüm Onbaşı ailesiyle birlikte yaşadığı Akhisar’dan her gün antrenman gerçekleştirmek için Manisa’ya geliyor. Şampiyonaya bir ay kala haftanın her günü antrenman için Akhisar’dan Manisa’ya gelen Onbaşı, Trio Milli Takımındaki arkadaşları Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte antrenörleri Gürkan Er yönetiminde yani başarılara imza atabilmek için yoğun bir tempoda çalışıyor.

Manisa Spil Spor Merkezi Cimnastik Salonu’nda çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin gururu sporcular başarı grafiklerini her geçen gün artırırken yeni hedefleri doğrultusunda çalışıyorlar.

“Hayat tarzım oldu”

Güney Kore’de haziran 2016’da düzenlenen 14. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanan lise öğrencisi 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, Bulgaristan’da 15-17 yaş kategorisinde de altın madalya kazanarak birinci olduktan sonradan çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 3 yaşında bale ile birlikte cimnastik sporuna başladığını belirten Onbaşı, “3 yaşında belediyenin vermiş olduğu cimnastik kursları vardı orada başladım ve devam ettim. sonradan Gürkan Öğretmenimizle tanıştık Manisa yarışmasında. O günden bu yandan yarışıyorum” dedi.

Günlük yaşantısının okul ve antrenman üzerine kurulu olduğunu anlatan Onbaşı, “Okula gidip geliyorum, daha sonra antrenmandayım. Okul açık havada geri kalan bütün vaktim antrenmanlarda geçiyor. Yaşam tarzım oldu. Sporun disiplini okula da yansıyor. O yüzden derslerimde o kadar zorluk çekmiyorum” şeklinde konuştu.

“Nasipse Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yüz yüze karşılaşmak istiyorum”

En büyük hayallerinden birisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşmek olduğunu dile getiren Onbaşı şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmek her şeyden önce çok gurur vericiydi. Başta devletimizin başında olan bir insanla telefonla karşılaşmak çok hoş bir duyguydu. Nasipse yüz yüze de görüşmek isteriz.”

Trio Ulusal Takımındaki arkadaşları Deniz Şahin’in 8, Mehmet Ercoş’un da 5 yaşından beri spor yaptığını ve o yaşlardan bu yandan arkadaşlıklarının devam ettiğini anlatan Onbaşı, dostluk bağlarının çok kuvvetli olduğunu söyledi.

Mehmet Ercoş: “Hedefimiz 2017 yılı Avrupa Şampiyonası”

2014 yılında Meksika’daki Dünya Şampiyonası’nda 12-14 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü, 2016’da trio kategorisinde dünya ikincisi olduklarını gösteren 16 yaşındaki Mehmet Ercoş ise, “Hedefim 2017 senesinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda başarılar elde edip şampiyonlukla dönmek. Emrindeki bunun öncesinde yapılacak olan hazırlık yarışmaları var. Onlarda da ülkemize hoş başarılar kazandırmak istiyoruz” diyerek, günlük hayatının okul ve antrenman aralarında geçtiğini belirtti.

Deniz Şahin: “Başarılar bize hırs veriyor”

Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Deniz Şahin de 8 yaşında ceset eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi ile cimnastik sporuna başladığını belirterek şunları söyledi:

“Öğretmenim Gürkan Öğretmenimle tanıştırdı. O zamandan beri yarışıyorum. En büyük hedefimiz olimpiyatlar lakin daha branşımız olimpik yok, o yüzden önümüzdeki Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Ülkemizi yurt dışarıda temsilcilik ediyoruz. Orada İstiklal Marşımızı duymak, bayrağımızı en tepede görmek çok gurur verici bir olay sahiden. Onun verdiği gurur, başarının verdiği sevinç birleşince doğrusu bu sporu yapmamız için bize hırs veriyor.”

Gürkan Er: “4 yıldır süren emeğin karşılığını aldık”

Başarılı cimnastikçileri şampiyonalara hazırlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Teknik Danışmanı Gürkan Er, “Özellikle 2016 yılından itibaren birçok başarıya imza attık. Bunlardan en önemlisi, dünya şampiyonasında alınmış altın madalyamız ve bununla beraber da triolar kategorisinde gücenmiş olan bir dünya ikinciliğimiz var. Onun açık havada milli takım düzeyinde okul olimpiyatlarında da yeniden elde edilmiş şampiyonluklar, ikincilik ve üçüncülükler var. Kulüp bazında katıldığımız müsabakalar da bu sene bereketli geçti” dedi.

Başarıların planlı şekilde hazırlanarak geldiğini vurgulayan Er, “Bu sene özellikle başarıları bekliyorduk, çünkü her zaman buna yönelik bir hazırlık yaptık. Galibiyet sürecindeki hazırlıklarımız, 2012 yılının haziran ayı sonunda başladı. Takriben 4 yıldır süren özveri ve emeğin karşılığını aldık” diye konuştu.

“Öteki ülkeler açısından şaşılacak oldu”

Dünya çapındaki şampiyonalarda diğer ülkelerin Türkiye’ye manzara açılarıyla ilgili değişimleri olduğunu da aktaran Er, konuşmasına şöyle devam etti:

“Birincil gittiğimiz müsabakalarda tanıdık olmayan ülkeler bizi karşılarken şaşırma içerisinde ‘Türkler de gelmiş’ pozisyonundaydılar. Meksika’da dünya üçüncülüğümüz var. Orada bize şöyle bir cümle söylenmişti; ‘Siz nereden çıktınız, gündeme bomba gibi düştünüz.’ 2016 senesinde dünya şampiyonluğunun 15-17 yaşta geliyor olması, öteki ülkeler açısında da keza mutluluk verici ayrıca de hayret verici oldu. Ayşe Begüm Onbaşı, geleceği aydınlık olan bir sporcu. 18 artıda hoş işler yapacağına inanıyorum. Dürüst zaman, doğru tasarlama, dürüst egzersiz anlayışımızdan vazgeçmeyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu belli başlı değin da fire vermeden devamlı bir zincir var. Yalnızca Ayşe Begüm değil, ekip arkadaşları da şimdi gayet iyi gidiyor. Onların da yaşlarının aynı olması büyük bir avantaj. 7-8 yaşından beri birlikte idman yapıp yarışıyorlar. Umut ediyorum 18 artıda da güzel işler olacak.”

Şampiyonalara katılmanın muhakkak maliyetler getirdiğini ve bir sponsorları olmadığını kaydeden Er, kendilerine sponsor almak isteyen birey ya da kurumlara açık olduklarını da sözlerine ekledi.

