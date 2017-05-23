Altınbaş, “Gelecek gençlikte ve onlara bol yatırım yapmalıyız!”

9 yıl önce Altınbaş Holding kadar kurulan İKBU, “10. Yıla Girerken” başlığı aşağıda Fatma Altınbaş Konferans Salonu’nda toplandı. İKBU Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan’ın başlangıç konuşmasıyla başlayan törene üniversitenin mütevelli heyeti, yönetim kurulu, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

“Babam Türkiye’nin geleceğini eğitimde görüyordu”

Altınbaş Holding’in Kurucusu Mehmet Altınbaş’ın “Eğitime yatırım yapın” vasiyetiyle birlikte kurulan İKBU için gururlu olduklarını dile getiren Vakkas Altınbaş, “Rahmeti babam Türkiye’nin geleceğinin eğitimden geçtiğine inanırdı. Bu yüzden bize eğitime yatırım yapın demişti. Biz de o sözlerin üstüne İKBU’yu kurduk. bununla beraber kaliteye de önem vererek Türkiye’nin birincil 10 üniversitesi arasına girmeyi hedefledik fakat belki şuan vakıf üniversitelerinde o hayalimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Eğitim dilimizi İngilizce yaparak tanıdık olmayan öğrencilerin seçim ettiği 3. üniversite konumuna geldik. Bu başarılarla birlikte ileride eğitime daha da pozitif yatırım yaparak üniversitemizi birincil üç üniversite arasında görmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Türkiye’de eğitimle ilgili koskocoman eksiklikleri var”

bununla beraber ülkede eğitime daha pozitif yatırım yapılması gerektiğini çünkü apaçık büyük eksikliklerin olduğuna da dikkat çeken Altınbaş, “Biz de bu eksiklikleri giderebilmek namına daha iyi eğiten, daha artı kendisini yetiştirmiş olan öğretmenlerimizi seçim ediyoruz.- Gelecek gençlikte ve onlara bol yatırım yapmalıyız. Diğer kurumlarımızı ve holdinglerimizi de eğitime yatırım yapmaları için gösteri ediyorum. İlla kendilerinin okul açmasına lüzum değil lakin mevcut olan kuramlara yatırım yapmaları da menfaat sağlayacaktır” diye konuştu.

“Öğrenen üniversite olacağız”

Üniversite’nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin de daha nitelikli bir eğitim hayatı için geliştirdikleri stratejik plan hakkında konuşarak, “Geçen sene üstüne çalıştığımız bu plan ile 2021’e kadar nasıl yürüyeceğimizi biliyoruz. Bundan Böyle öğrenen bir üniversite olacağız. Yalnızca öğreten değil, öğretenlerin de öğrendiği ve öğrendiklerini aktardığı, anlattım gidiyorum türünden yok, nasıl anlatırsam sen bunu daha iyi anlarsın diye öğrenci ile aralıksız diyalogda olan analist bir üniversite ortaya koyduk. Binalardan çok daha önemli olan eğitim kadrosudur. Burası Altınbaş Holding binası idi ve Altınbaş Ailesi bize bu binayı armağan etti. Öğretim üyelerinin kalitesi, ödüllü öğretim üyelerinin üniversitemize varmak ve çalışma istemesi, öğrencilerimizin bahsettiğimiz değerli öğretmenleri görerek bizi seçim etmesi bunların tümü bir şekilde bizim kalitemizi gösteriyor. Üniversiteler için ilk beş sene çok önemlidir. Biz nihayetinde 10. yıla geldik. Tez geçti desem yalan olur. Kuruluşunda epey emek ve alın teri var. Fakat bugün geriye doğru dönüp baktığımızda övünebileceğimiz bir eğitim abidesi kurduk. Herkesin bu kurum için bir şekilde elinden geleni yaptı ve kocaman bir aile olduk” şeklinde konuştu.

