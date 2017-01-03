Altıncı kattan düşen doktor ağır yaralandı
03 Ocak 2017 Salı, 15:35
ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da altıncı kattaki evinin balkonundan düşen doktor, ağır yaralandı.
Çankırı Devlet Hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yapan Uzm. Dr. Şahin Aslan’ın, Kırkevler Mahallesi Kızçeşmesi mevkisinde altıncı kattaki evinin balkonundan düştüğünü fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.
112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan, tedavi altına alındı.
Aslan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.