Altındağ Belediyesinden “Kahkaha Yogası” programı

– Altındağ Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Topluluğu tarafından düzenlenen “Kahkaha Yogası Programı”na yaklaşık 250 öğrenci katıldı

ANKARA (AA)- Altındağ Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Topluluğu işbirliğiyle düzenlenen “Kahkaha Yogası” programına yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulucanlar Yarı Açık Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, kahkaha terapisti Eser Mutlu ile hem sağlıklı hem de eğlenceli

vakit geçirdi.

Nefes teknikleri ve rahatlama konuları üzerinde durulan terapide yaklaşık 250 öğrenci kahkaha egzersizi ve kahkaha meditasyonu yaptı.

Mutlu, burada yaptığı konuşmada, terapiyi, nedensiz gülmeyi sağlayan, insanların içindeki çocuğu ve sevinç duygusunu ortaya çıkaran bir teknik olarak tanımladı. Duygu durumunu değiştirmek isteyen herkesin kahkaha yogasından

faydalanabileceğini belirten Mutlu, doğru nefesle

başladıkları terapiyi kahkaha egzersizleriyle birleştirip gerçek

kahkahalara dönüştürdüklerini söyledi.

“Kilo kontrolü, istenmeyen alışkanlıklardan kurtulmak ve öz güven için doğru nefesle birleşen kahkahalara ihtiyaç var.” ifadesini kullanan Mutlu, endorfin hormonu salgılayarak vücudun

kimyasını değiştirdiklerini böylece insanların rahatladığını ve kan dolaşımının

hızlandığını kaydetti.