“Altındağ bizim bile hayal etmediğimiz kadar çok değişti”

ANKARA (AA) – Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yürüttükleri çalışmalarla Altındağ’da çok şeyin değiştiğini belirterek, “Bizim bile hayal etmediğimiz kadar çok değişti. Dev yatırımlarla Başkentin kalbinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Altındağ’ı yaşanabilir bir yer haline getirdik.” dedi.

Altındağ Belediyesince, Cemil Meriç Kültür Merkezinde düzenlenen “Altındağ Belediyesi Faaliyet Sunumu” programına, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, Altındağ Belediyesinin özellikle kültür, sanat ve sosyal alanda yaptığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu söyledi.

Çalışmaları dolayısıyla Tiryaki’yi tebrik eden Kaya, belediyecilikte yapılan çalışmalar kadar, bu çalışmaları halka anlatmanın da önemli olduğunu vurguladı.

“Kim bu ülkeye bir çivi çakıyorsa, ona mutlaka sahip çıkalım.” diyen Kaya, Altındağ’daki fiziksel ve zihinsel dönüşümü kıymetli bulduğunu dile getirdi.

– “Güçlü bir Altındağ inşa ettik”

Tiryaki de programda yaptığı sunumda, Altındağ’a yapılan yatırımları, ilçede uyguladıkları “Değişim Yönetim Modeli”ni anlattı.

Altındağ’ın, şehrin ilk yerleşim merkezlerinden biri olduğunu belirten Tiryaki, “Ancak 1950-1960’lardan sonra ne yazık ki kaderine terk edilmiş bir Altındağ manzarası ile karşılaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk yıllarda Altındağ’ın darboğazlarını aşmak için yapılması gerekenleri analiz ettik. Yeni bir sisteme ihtiyaç vardı. Belediyenin baştan aşağı yeniden yapılandırılması gerekiyordu. Bu nedenle de ‘Değişim Yönetim Modeli’ni uygulayarak hem Belediye hem de Altındağ ve Altındağlılar için fiziki ve sosyal dönüşümü başlattık.” diye konuştu.

O süreçten bugüne Altındağ’da çok şeyin değiştiğini vurgulayan Tiryaki, “Bizim bile hayal etmediğimiz kadar çok değişti. Altındağlılarla el ele verdik ve güçlü bir Altındağ inşa ettik. Dev yatırımlarla Başkentin kalbinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Türkiye’de dikkat çeken bir sistem ve model uyguladık. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıktık. Altındağ’ı yaşanabilir bir yer haline getirdik. Hedefimiz, Altındağ’ı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da dikkatini çeken bir cazibe merkezi haline getirmek ve turizmde dünya markası yapmak.” dedi.

Tiryaki, yerel yönetimlerin günden güne daha da güçlendiğine işaret ederek, “Kamu hizmetlerinin çok önemli bir kısmı, önümüzdeki süreçte yerel yönetimler eliyle yürütülecek. O nedenle kurumsallaşmış, iyi yönetilen, para ve insan kaynağını doğru kullanan, vakti çok iyi değerlendiren yerel yönetimlere ihtiyaç var.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Borcu olmayan bir belediye haline geldik”

Hiçbir kurum, kuruluş veya firmaya borcu olmayan, hiçbir kurum ve kuruluştan da borç almayan bir belediye haline geldiklerinin altını çizen Tiryaki, “Belediye gelirlerimizi arttırdık. 2016 yılında 245 milyon 817 bin liralık gelire sahip, büyük yatırımlara imza atan güçlü bir belediye haline geldik. Altındağ Belediyesi hiç borcu olmayan, hatta bütçe fazlası veren, bütçesinin yarısını reel yatırıma harcayan bir belediye haline geldi.” dedi.

Altındağ’ın mülkiyet sorununu çözdüklerini, 2005 yılından bugüne 42 binden fazla gecekondu yıkımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Tiryaki, vatandaşların kendilerine güvendiğini belirtti.

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları, sosyal ve kültürel projeleri de anlatan Tiryaki, Altındağ’ı her yönüyle güzelleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“Altındağ’ı hak ettiği değere kavuşturmak, kültür ve sanatın merkezi yapmak için mücadele ediyoruz.” ifadesini kullanan Başkan Tiryaki, 2008 yılından itibaren tarihi koruma projelerini hayata geçirdikleri bilgisini verdi.

Hamamönü ve Hamamarkası restorasyonları sayesinde Ankara’ya yakışır tarihi Altındağ portresinin oluşmaya başladığını belirten Tiryaki, “Restorasyon çalışmalarına önce Hamamönü’nde başladık, ardından Hamamarkası’nı da turizme kazandırdık. Bugün bu tarihi bölge, Ankara kültürünün ve tarihinin yansıtıldığı, sanat merkezlerinin olduğu, önemli akademik toplantılara ev sahipliği yapıldığı, sanatın her türlüsünün icra edildiği bir yere dönüştü.” diye konuştu.

Tiryaki, sağlık alanında da önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yıl 7 aile sağlığı merkezi inşa ettik. İhtiyacı olan bütün mahallelerimize de yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

2016 yılında Altındağ’a 9 milyon lira yatırımla bir lise kazandırdıklarını söyleyen Tiryaki, bu yıl da büyük bir okul yapacaklarının müjdesini verdi. Tiryaki, Altındağ’a 112 Acil servis istasyonları kuracaklarını, 6 yeni park, kütüphaneler, aile sağlığı merkezleri ve camiler yapacaklarını da bildirdi.