Altındağ'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi
ANKARA (AA) – Altındağ Belediyesince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen 251 kişinin hatırası, fidanlarla yaşatılacak.
Battalgazi Mahallesi'nde açılışı yapılan "15 Temmuz Hatıra Parkı"na dikilen ağaçların üstüne şehitlerin fotoğrafları ve isimleri asıldı.
Parkın açılışını yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçe genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsatarak, yaşananları genç nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.
Balcı, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın önemine dikkati çekerek, "Allah, bütün şehitlerimizden razı olsun. Gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Onların hatıralarını yaşattığımız sürece bu milletin geleceği garanti altında olacaktır. Haince planlar peşinde koşan terör örgütlerine milletimiz en güzel cevabı 15 Temmuz akşamı verdi. Biz bir olursak kimse bizi bölemez. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.
Şehitler adına ayrılan 251 fidanın dikildiği etkinliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Orhan Yegin, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile şehit ve gazi aileleri katıldı.
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