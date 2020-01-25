Altındağ'da kaçak et satışı yapan işletmeye operasyon
ANKARA (AA) – Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerince, kaçak et satışı yapan merdiven altı bir kasaba düzenlenen operasyonda, 200 kilogram ete imha edilmek üzere el konuldu.
Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren zabıta ve Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı kaçak et satışı yapan bir işletmeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, ruhsatsız olarak işletilen ve etleri sağlıksız koşullarda saklayan iş yerine cezai işlem uygulanarak 200 kilogram kaçak ete imha edilmek üzere el konuldu.
– "Asla taviz vermeyeceğiz"
Zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumak için mesai kavramı gözetmeksizin görev başında olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Hemşehrilerimizden gelen ihbarları çok önemsiyoruz. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen ekiplerimiz, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koyarken bu ürünleri satışa sunan işletme sahiplerine de cezai işlem uyguluyor. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Hemşehrilerimiz her türlü şikayetlerini sosyal medya hesaplarımız ve 444 3919 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’ne bildirebilirler." ifadelerini kullandı.
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