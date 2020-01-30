Altındağ'da sanat eserleri depremzedelere yardım için satılacak
ANKARA (AA) – Altındağ Belediyesi, kursiyerlerince yapılan eserlerin satışından elde edeceği geliri Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyeleri, yağlı boya, hat, tezhip, ebru, ahşap oyma ve yakma branşlarında ürettikleri eserleri, açılacak sergide satışa sunacak.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, depremzedelere yönelik düzenlenecek serginin çok anlamlı olduğunu belirterek kursiyerlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Balcı, şunları kaydetti:
"Elazığ ve Malatya'da yıkımlara ve acı kayıplara yol açan deprem sonrası, Ankara'nın kalbi Altındağ'da, çok başarılı bir örgütlenme gerçekleştirerek depremzede vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yaptık. Yardım tırlarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın derdine derman oldu, çorba ikram aracımız içlerini ısıttı. Şimdi de Kadın Eğitim Kültür Merkezlerine devam eden Altındağlı kadınlar ve Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezimizin üyeleri kendi el emeklerini sergileyip satabilecekleri sergide bir araya gelecek. Sergide yapılacak satıştan elde edilecek gelir, yine depremzedelere bağışlanacak."
Sergi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'nda yarın saat 14.00'te sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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Altındağ'da sanat eserleri depremzedelere yardım için satılacak
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