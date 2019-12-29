Altındağ'da yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı
ANKARA (AA) – Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde eğlence mekanları, restoranlar ve kuruyemiş satıcılarını denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran zabıta birimleri 7 ekip ve 20 personelle eğlence mekanları, restoranlar ve kuruyemişçilerde denetim yaptı.
İş yerlerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, canlı müzik izin belgesi, ruhsat ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler, evrakında eksiklik bulunan ve gerekli temizlik koşullarını sağlamayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Halk sağlığını tehdit edecek unsurlar konusunda ekiplerimiz gerekli incelemeleri sürdürüyor. Ekiplerimiz yeni yıla girerken de görev başında olacak." ifadelerini kullandı.
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Altındağ'da yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı
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