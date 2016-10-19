Altının “kalbine” yolculuk

On yılda takriben 80 ton altın çıkarılan Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyüğü Kışladağ Altın Madeni’nde üretim büyük bir özenle sürüyor – İşçiler, taş ve toprağın içindeki cevheri gün yüzüne dahil etmemek için 3 vardiya ter dökerken, yer altındaki altın 90 g.