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19 Ekim 2016 Çarşamba

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Altının “kalbine” yolculuk

 On yılda takriben 80 ton altın  çıkarılan Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyüğü Kışladağ Altın Madeni’nde üretim  büyük bir özenle sürüyor – İşçiler, taş ve toprağın içindeki cevheri gün  yüzüne dahil etmemek için 3 vardiya ter dökerken, yer altındaki altın 90 g.

23 görüntüleme, 19 Ekim 2016 Çarşamba

 On yılda takriben 80 ton altın  çıkarılan Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyüğü Kışladağ Altın Madeni’nde üretim  büyük bir özenle sürüyor – İşçiler, taş ve toprağın içindeki cevheri gün  yüzüne dahil etmemek için 3 vardiya ter dökerken, yer altındaki altın 90 gün süren  engebeli imal sürecinin ardındaki külçeye dönüşüyor 
  

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