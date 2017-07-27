Altınköy'de hasat başladı

ANKARA (AA) – Türkiye’nin ilk açık hava müzesi olan Altınköy’de düzenlenen “3. Hasat Şenliği”, buğday biçilmesi ve değirmende un öğütülmesiyle başladı.

Altındağ Beşikkaya Mahallesi’nde bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi alanındaki 3. Hasat Şenliği’nde, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki örs ve çekiçle tırpan dövdü. Tırpanını çekiçleyen Tiryaki ve beraberindekiler daha sonra manilerle hasat yapılacak alana geldi.

Alanda tırpanlarla ekini biçen Tiryaki, daha sonra harmanda ekinlerin tanelerini sapından ayırmak için kullanılan düven yöntemiyle buğdayları ayıkladı. Ayıklanan buğdaylar daha sonra atların sırtına yüklenerek su değirmenine götürüldü. Burada elde edilen un, taş fırına getirilerek ekmek yapıldı. Ekmekler şenlik için alana gelen vatandaşlara ikram edildi.

Şenliğin ikinci günü, Altınköy’ün ineklerinden süt sağımı, yorgan dikimi, turşu kurma, geleneksel çocuk oyunları ve sanatçılar tarafından geleneksel sanat dallarının sunumu ve tanıtılması ile devam edecek.

Hafta sonu ise şenliğin üçüncü ve dördüncü gününde katılımcılara geleneksel tatlar ikram edilecek. Altınköy’de hasatta kullanılan malzemelerin tanıtımı devam ederken bir yandan da ziyaretçiler lokma, peynir, yoğurt, tereyağı, kavurga yapımını öğrenecek.

Şenlik, 30 Temmuz Pazar günü sona erecek.

– “Şenliği geçirdiğimiz alan Türkiye’de bir ilk”

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, şenliğin gerçekleştiği Altınköy Açık Hava Müzesinde 100 yıl önceki köy yaşantısını canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Şenlikte 4 gün boyunca farklı aktiviteler yapacaklarını belirten Tiryaki, “Şenliği geçirdiğimiz alan Türkiye’de bir ilk, dünya da ise örneği çok az. Bizim açık hava müzemizin, örneklerinden daha iyi olduğuna inanıyoruz. Bu proje için 5 yıldır çalışıyoruz. Henüz yüzde 50’sini tamamladık. Buraya 3-4 ayda 500 bin ziyaretçi geldi.” dedi.