Altınköy'de hasat şenliği

ANKARA (AA) – ürkiye'nin ilk açık hava müzesi olan başkentteki Altınköy Açık Hava Müzesi'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen hasat şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki Altınköy Açık Hava Müzesi'nde "5. Hasat Şenliği" buğday biçilmesi ve değirmende öğütülmesiyle başladı.

Şenliğe katılanlar, köy meydanına kurulan sembolik harman yerinde buğday ayıklayıp, hasadı yapılan buğdayın ekmek olma yolcuğuna da tanıklık etti. Daha sonra değirmenden elde edilen unlar, taş fırında pişirilerek ekmek yapıldı. Fırından çıkan dumanı üstündeki sıcak ekmekler, şenlik için alana gelenlere ikram edildi.

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının köy halkının yaşam şartlarını şehirde yaşayanlara hatırlatmak ve vatandaşları köylerdeki doğal yaşama teşvik etmek olduğunu söyledi.

Bölgede 5 ayrı köyün olduğunu hatırlatan Karabudak, "Biz, bu köylerimizi de kapsayacak şekilde, yerel hareketi daha da hissettirecek şekilde büyük şenlikler yapacağız. Çünkü biz yerel hareketiz ve yerel belediyeciliğin en büyük özelliği, halkın istekleri doğrultusunda hizmet etmek ve hizmet ederken de içeriği büyütmek istiyoruz." dedi.

Karabudak, vatandaşların nefes alabilecekleri bir yer olması açısından Altınköy'ün önemli bir misyon yüklendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Vatandaşımızın ilgisi çok güzel ve günde yüzlerce kişi şenliğe geliyor. Altınköy aslında açık hava müzesi ama müzeden ziyade bir yaşantı. Biz de zaten müzeden ziyade burayı bir yaşam alanı haline getirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda da bunu hissettirdik. Gece 24'e kadar açık yani belli bir kapanma saati yok. O yüzden herkes gelip burada, gözlemesinden bazlamasına, bulgurundan tanesine kadar her şeyi yapabilir ve görebilir."