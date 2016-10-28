Altun, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Altun, mesajında, “Türk Milleti tarihi boyunca esarete boyun eğmemiştir.” diyerek şunları kaydetti:

“Dün olduğu gibi bugünde hepimize düşen görev, iç ve dış düşmanların, vatan, millet ve bağımsızlığımıza yönelik saldırılarına karşı gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele etmek ve Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkmaktır. 93 yıl önce, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla yeni kurulan Türk devletinin yönetim şekli belirlenmiş ve uzun süren bağımsızlık mücadelesi sonunda dünya sahnesine, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ adı altında yeni bir devlet çıkmıştır.

Bugün ise Cumhuriyet Bayramını hep birlikte büyük coşku ve sevinçle kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, ilçe halkımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramınızı yürekten, en kalbi sevgilerimle kutluyorum.”