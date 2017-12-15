Altunizade’de yaya üst geçitleri kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Metro hattının ilk etabının hizmete alınmasıyla, daha önce yaya geçişleri için kullanılan Altunizade kavşağındaki dört yaya üst geçiti kaldırılıyor. Vatandaşlar geçişler için bundan böyle Altunizade metro durağı alt geçitlerini kullanılacaklar.

Metro inşaat firması yetkilileri tarafından yapılan çalışmada, üst geçitler parçalar halinde kesilerek vinç aracılığıyla tırlara yükleniyor. Çalışmanın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.