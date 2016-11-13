Altunyaldız, 1. Kömür Üreticileri Eylem Planı Çalıştayına katıldı

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Natürel Kaynaklar, Data ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, İstanbul’da düzenlenen 1. Kömür Üreticileri Eylem Planı Çalıştayı’na katıldı.

Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte Kömür Üreticileri Derneğince İstanbul’da düzenlenen 1. Kömür Üreticileri Eylem Planı Çalıştayı’na katılan Altunyaldız, kömürün bordan sonra ülkenin en büyük madeni olduğu ifade ederek, “Kömür bizim yerli ve milli olarak sahip olduğumuz en büyük enerji kaynağımız. böylece sektördeki tüm paydaşlar bugün burada bir araya geldik” dedi.

Türkiye’nin kömür rezervleri bakımından oldukça varlıklı bir ülke olduğunu vurgulayan Altunyaldız, ülke olarak sahip olduğumuz bu zengin kaynakları azami düzeyde kullanmak; ekonomimize, üretimimize en önemlisi jurnal hayatımıza maksimum ölçüde kazandırmak mecburiyetinde olduğumuzu belirtti.

“Elektrik üretimimizin yüzde 30’unu kömürden sağlıyoruz”

Altunyaldız, “2015 yılı rakamlarına baktığımızda birincil enerji tüketimimizin dağılımında kömürün yüzde 31,5’lik payla doğalgazdan sonradan ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. Elektrik üretimimizin ise yüzde 30’unu tekrar kömürden sağlamışız. Bugün itibariyle kurulu gücümüzün yüzde 62’si yerli kaynaklarımızdan oluşuyor. Yerli kömür ise kurulu gücümüzün yüzde 13’üne tekabül ediyor. Bunu artmak için Hükümetimiz, Bakanlığımız, yatırımcılarımız defalarca birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

“Kömürden üretilecek elektrik ile takvim 6 milyar dolar doğalgaz faturasından kurtulacağız“

Yerli linyit kurulu gücünün yaklaşık 10 bin MW olduğunu gösteren Altunyaldız, saptama edilmiş toplam kömür rezervin ise takriben 20 bin MW kurulu güce tekabül ettiğini, 30 MW kurulu gücün, 26 milyar metreküp doğalgaza yani yaklaşık 6 milyar dolarlık takvim doğalgaz ithalatının önüne geçeceğini açıklama etti.