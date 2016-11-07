TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Natürel Kaynaklar, Veri ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 5. Rüzgar Enerjisi Kongresi ve 9. Uluslararası Enerji Kongresine katıldı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğince 5.’si düzenlenen Rüzgar Enerjisi Kongresinde konuşan Altunyaldız, enerji sektöründe önemli paradigma değişikliklerinin yaşandığını ifade etti. Bundan Böyle kamunun özel sektörle birlikte hareket ettiğini dile getiren Altunyaldız, “Birlikte yürüyoruz, sorunlarımızı birlikte çözüyoruz. Bu şekilde yalnızca geçen sene 1000 MW’lık ilave kurulu zorlama rüzgar enerjisine eklendi. Bu egzersiz anlayışına devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin enerji alanındaki 2023 hedefleri doğrultusunda manâlı ilerleme kaydettiğini gösteren Altunyaldız, “Şu lahza 78 bin MW kurulu güce ulaştık. Amacımız 120 bin MW’a ulaşmak, 48 bin MW’lık rüzgar enerjisi potansiyelinin 20 bin MW’ını 2023 yılına dek gerçekleştirmek istiyoruz. Bu hedefimize beraber çalışarak ulaşacağız.” diye konuştu.

“Enerji endüstrisini desteklemeye devam edeceğiz”

9. Milletlerarası Enerji Kongresine de katılan Altunyaldız, üç hususa dikkat çekti. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması bakımından yerli ve ulusal enerji kaynaklarının desteklenmesinin hükümetin en önemli önceliği olduğunu vurgulayan Altunyaldız, Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesinin Aralık ayı içerisinde yapılacağını, yerli üretim şartına alt projenin dünyanın en büyük güneş enerji santrali tesisi olduğunu vurguladı. Altunyaldız, makina, ekipman ve teçhizatın Türkiye’de üretilmesi bu vesile ile Türkiye’de enerji endüstrisinin kurulması gerektiğini vurgulayarak, “Enerji endüstrisini de yerli ekipman üretimini de teşvikle, Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesiyle, beşinci bölge destekleriyle, kurumlar vergisi indirimleriyle, stopaj desteği ve ödenti indirimleriyle desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye nükleerden vazgeçemez”

COP21 hedefleri doğrultusunda nükleer enerjinin önemini vurgulayan Altunyaldız, nükleer enerji olmadan bu hedeflere ulaşılamayacağını vurgulayarak, “Nükleer sera gazı atmosfere girmiyor, havayı kirletmiyor. Diğer Taraftan maliyetleri de kıyaslanabilir düzeyde. neticede küresel ısınmayı 2 C0 de tutmak ve enerji çeşitliliğini sağlamak isteniyorsa nükleer enerji başkaca tutulamaz. Türkiye’de halihazırda iki nükleer santral için düğmeye basıldı. Akkuyu Santrali ile ilgili önümüzdeki günlerde araştırmalar başlayacak. Bu projede yatırımcı Rusya ve yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunun teknoloji, altyapılar, inşaat ve ekipmanı yaklaşık 10 takvim hedefimiz 2023’te ilk reaktörün devreye alınmasıdır. Bölgenin en manâlı ülkesi olarak Türkiye nükleerden vazgeçemez” şeklinde konuştu.

“Türkiye, Avrupa’daki alıcı pazarları arasında jeo-stratejik bir konuma sahip”

Türkiye’nin, ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip alan ülkeleriyle, Avrupa’daki alıcı pazarları arasında jeo-stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Altunyaldız, “Bu ayrıcalıklı doğal köprü konumu, Türkiye’ye enerji güvenliği bağlamında fırsatlar sağlarken sorumluluklar da yüklemekte. Biz enerji ticareti merkezi olma yolunda TANAP ve Türk Akımı projeleri ile çok önemli iki adım attık. Bundan Böyle Türkiye’nin enerji alanında bölgesinde lider ülke olma kararlılığının önünde hiçbir baskı zor duramaz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının gerisinde fuar açılışını gerçekleştiren Altunyaldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile fuara katılan firmaların stantlarını ziyaret etti.