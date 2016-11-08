Altunyaldız: Ilgın, Kadınhanı ve Akşehir doğalgaza kavuştu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Veri ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, llgın, Kadınhanı ve Akşehir ilçelerinin doğalgaza kavuştuğunu söyledi.

Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki bakanlarla birlikte Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen Türkiye genelinde 40 ilçeye Doğalgaz Yayılma Törenine katılan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 40 ilçe aralarında Konya’nın Ilgın, Kadınhanı ve Akşehir ilçelerinin de yer aldığını açıklama etti. Toplam 25 milyon TL yatırım ile Ilgın, Kadınhanı ve Akşehir ilçelerinin de doğalgaza kavuştuğunu belirten Altunyaldız, “25 bine yakın haneyi daha doğalgaz ile buluşturduk. Bundan Böyle Ilgın’da, Kadınhanı’nda ve Akşehir’de vatandaşlarımız bilhassa de hanım kardeşlerimiz soba isiyle, kömür ve odun taşımayla uğraşmayacak, konfora ve rahata kavuşacak” dedi.

“2019 yılına kadar 5 ilçemize daha doğalgaz arzı başlıyor”

Konya’da evlerde 2004 yılından bu yandan doğalgaz kullanıldığını açıklayan Altunyaldız, bugüne kadar takriben 450 bin aboneye doğalgaz ulaştığını belirtti. Altunyaldız, “3 ilçemizle birlikte Konya’da doğalgaz verilen ilçe sayısı 9’a ulaştı. İnşallah 2019 yılına değin 5 ilçemizin daha doğalgaza kavuşması için Bakanlık ve EPDK zorunlu çalışmaları yapıyor” diye konuştu.