Altunyaldız, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununu değerlendirdi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Natürel Kaynaklar, Data ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, TBMM Genel Kurulu’nda muhalefet partilerin de desteğiyle kabul edilen Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nu değerlendirdi. Altunyaldız, “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, KOBİ’lerin yanı sıra tacir, esnaf, çiftlik sahibi, üretici örgütü ve özgür meslek erbabının finansmana erişiminin önündeki güçlüklere karşısında atılmış son derece önemli bir adımdır” dedi.

Ziya Altunyaldız, KOBİ’lerin iyi zamanların lokomotifi şiddet zamanların güvencesi olduğunu belirterek, “Milli ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından manâlı işlevler üstlenen minik ve orta büyüklükteki işletmelerin dünya ekonomisindeki rolü her geçen gün artıyor. KOBİ’ler, ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli birer unsuru olarak manâlı işlevleri yerine getiriyor. Bu işlevleri ile sosyal sistemin denge ve kararlılık unsuru olan KOBİ’lerin doğması, gelişmesi ve korunması için bütün ülkeler, yerinde hesaplı ortamı hazırlayacak politikalar geliştirmekte ve uygulamaktadır. Ülkemizin 2002 yılından bu yandan istikrarlı idareli büyümesinde, özellikle KOBİ’lerin önemli katkısı olmuştur. KOBİ’lerimiz toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 74,2’sini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,7’sini ve cironun yüzde 63,8’ini oluşturmaktadır. 2014 yılındaki ihracatımızın yüzde 56,4’ü KOBİ’lerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. KOBİ’lerimizin ithalattaki payı ise yüzde 37,8’dir. Haziran 2016 dönemi itibariyle, kullanılan kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı yüzde 49, KOBİ kredilerinin payı yüzde 26 ve tüketici kredilerinin payı yüzde 25’dir. Benzer dönemde; ticari ve kurumsal krediler 768 milyar TL, KOBİ kredileri 404 milyar TL ve alıcı kredileri ile kredi kartları 398 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu veriler, KOBİ’lerin ticari hayatımız için ne denli manâlı olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

“İşletmeler ile parasal kuruluşların istek ve beklentileri birbiriyle örtüşmüyor”

İşletmelerin ticari faaliyetleri için zorunlu finansman kaynaklarını, mali kuruluşlardan tedarik edilen kredilerden sağladıklarını ifade eden Altunyaldız, “Bu krediler karşılığı istek edilen teminatlar, KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli zorluklar oluşturuyor. Dünyada işletmelerin anapara yapısı (varlıkları) ile bankalar tarafından rehin olarak kabul edilen varlık türleri aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. KOBİ’lerin anapara yapılarının ağırlıklı olarak taşınır varlıklardan oluştuğunu, buna karşın finansal kuruluşlar göre talep edilen teminatların koskocoman bir çoğunluğunun taşınmaz varlıklar olduğunu görüyoruz.

Dünya Bankası verilerine kadar KOBİ’lerin varlıklarının yüzde 44’ü alet, donanım vb. taşınırlardan, yüzde 34’ü ise alacaklardan oluşmaktadır. Taşınmazlar ise bu işletmelerin varlık yapısında yüzde 22’lik bir paya sahiptir. öte yandan, mali kuruluşlar kadar güvence olarak talep edilen varlık türleri arasında taşınmazlar yüzde 73’lük bir orana karşılık gelmektedir. böylece, işletmeler ile finansal kuruluşların talep ve beklentileri birbiriyle örtüşmemektedir. Finansal kuruluşlar kredi karşılığı oluşan alacaklarını taşınmaz varlıklar ile teminat altına edinmek isterken, işletmelerin anapara yapısı bu talepleri karşılamaktan uzak kalmaktadır. Bu durum, kredi piyasalarında etkinsizliğe sebebiyet vererek, işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırmaktadır” biçiminde konuştu.

“Ticari aktörlerin finansmana erişiminde büyük huzur”

Ticari faaliyetlerin geliştirilmesinde finansmana erişimin önemine uyarı çeken Altunyaldız şöyle devam etti: “IMF, Dünya Hesaplı Görünümü Raporuna kadar tasarruf oranı dünya ortalaması yüzde 25,6 seviyesinde iken, ülkemizde yüzde 15,6 seviyesinde. Bilhassa yurtiçi tasarruf oranının düşük olduğu bizim gibi ülkelerde finansman sorununu çözebilmek basit değildir. bu nedenle, öz kaynakları ile finansman yaratamayan işletmeler dış finansman yoluna başvurmaktadır. Burada, dış finansmandan kastımız bilhassa kredi kuruluşlarından sağlanan kredilerdir. Fakat ülkelerin genel hesaplı durumu, faiz oranlarının yüksek olması gibi unsurların yanına, ticari hayata ilişkin düzenlemelerin günün ihtiyaçları aleyhinde beceriksiz kalması dış finansmana ulaşma konusunda sorunlara yol açabilmektedir.

İşletmelerin taşınırlarının rehni Ticari İşletme Rehni Kanunu’na tarafından yürütülmekteydi. Bu Kanun, günümüz ekonomik ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktan ve taşınır rehninin uygulamasını daraltıyor. Rehin karşılığı finansman sağlayabilecek kredi müesseseleri ile rehin verilebilecek taşınırların kapsamı son derece sınırlı. Keza, rehin yalnızca ilgili sicil bölgesinde aleniyet sağlıyor. Rehin her halükarda ticari işletme veya esnaf işletmesinin tamamı üzerinde kuruluyor. Rehnin paraya çevrilmesi süreci ise uzun ve meşakkatli oluyor.

Hükümetimiz tüm bu hususları etraflıca değerlendirdi ve KOBİ’lerin yanı sıra esnaf, çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek erbabının finansmana erişiminin kolaylaştırılması, bu aktörlerin rekabet güçlerinin arttırılması ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisinin dengelenmiş ve istikrarlı büyümesine katkı sağlanması nedeniyle bir çalışma yaptı. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısını hazırladı. Tasarının Komisyon çalışmalarını I. Yasama Yılı bitmeden tamamlamıştık. Komisyonumuzun tüm üyelerinin katkılarını alarak büyük bir uzlaşı ile tasarıyı Genel Kurula sevk ettik. Geçtiğimiz gün de tasarı, TBMM Genel Kurulunda aynı anlayışla kabul edilerek yasalaştı. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu KOBİ’lerin yanı sıra tacir, esnaf, çiftlik sahibi, imalatçı örgütü ve özgür meslek erbabının finansmana erişiminin önündeki güçlüklere aleyhinde atılmış son derece önemli bir adımdır.”

“İşletmeler rehin olmaktan kurtuluyor”

“Bu kanunun getirdiği en manâlı yeniliklerden biri kredi kullanan işletmenin bizatihi kendisiyle birlikte bütün malvarlığının tamamına rehin konulması uygulamasının sona ermesi” diyen Ziya Altunyaldız, “Artık rehin tutarına üstteki sınır getirildi, kredi kuruluşları tüm taşınırlar yerine ihtiyaç dek taşınırı rehnedecek. Borcu olan işletme ticari faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilecek. Sürdürebilecek oysa üretsin, para kazansın, kar etsin ve borcunu ödeyebilsin.

Hem taşınır varlıklar birden fazla rehne konu edilebilecek. Rehin verenin rehne konu taşınır varlık üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlamalarını da kaldırarak, bu taşınırdan azami surette istifade edebilmesine imkan sağlandı. Sonuçta ne oluyor? İşletmenin varlığı ve meslek hayatı kredi kuruluşlarının insafından kurtarılıyor. Bu Nedenle işletmeler, işletme rehni ile varlıklarına dönük üzerlerinde hissettikleri baskıdan kurtuluyor, işine odaklanıyor” dedi.

“Varlıkların yüzde 100’ü güvence oluyor, kredi hacmi 1 trilyona ulaşıyor”

Düzenleme ile tacir, esnaf, çiftlik sahibi, üretici örgütü, özgür meslek erbabı kredi kuruluşundan taşınır rehni karşılığında kredi kullanabileceğini kaydeden Altunyaldız, “Hem finansmana erişimde teminat olarak kullanabilecek alternatif unsurlar da getirildi. İşletmelerin varlık yapısında manâlı bir yer tutan stok ve alacakların yanı sıra, hammadde, kazanç ve iratlar, kira gelirleri, lisans ve ruhsatlar, ticari plaka ve ticari hat ile ticari projeler, hatta mevcut varlıklarının yanında, gelecekte tedarik etmeyi planladıkları taşınır varlıklarını da güvence olarak gösterilebilecekler. İşletme varlıklarının yüzde 22’si güvence olarak kullanılabiliyorken hemen yüzde 100’ünü kullanılabilir hale getiriyoruz. Piyasa derinleşiyor, parasal enstrümanlar artıyor. Böylece toplam kredi hacminde 404 milyar TL paya sahip olan KOBİ kredileri kısa vadede 1 trilyon TL’ye ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

“KOBİ’miz, esnafımız, çiftçimiz bakımlı bir nefes alacak, yatırım ve üretim artacak”

Ziya Altunyaldız şunları kaydetti: “Sadece KOBİ’ler değil natürel. 1,8 milyonun üzerinde tacir ile yaklaşık 1,8 milyon esnaf bu düzenlemeyle getirilen yeniliklerden istifade edecek.

Finansman ihtiyacı içerisindeki esnafımız, çiftçimiz, imalatçı örgütlerimiz ile özgür meslek erbabımız bakımlı bir nefes alacak, ticari aktörlerimiz daha fazla yatırım ve üretim yapacaktır.

Dolayısıyla ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir, dengeli ve kararlı büyümesine katkı sağlanacak.”

“Kredi piyasasının şeffaflığı ve güveni artıyor”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Natürel Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Rehin hakkının tesisi ve rehinli taşınırlara ilişkin aleniyetin sağlanması nedeniyle Rehinli Taşınır Sicili kuruluyor ve diğer kanunlar çerçevesinde kurulan sicil sistemleri ile entegrasyonu sağlanıyor. Bu Nedenle kredi piyasalarının şeffaflığı sağlanacak, parasal kuruluşlar borçlunun tüm rehinli varlıklarını sorgulayabilecek.

Artık bankacılık sektörümüz bu düzenlemenin sağladığı güvenle üretici ve yatırımcının finansmanına daha pozitif önem verecektir. Düzenleme ile rehin karşılığı finansman sağlayabilecek kredi müesseselerinin kapsamı da genişliyor. Mevcut uygulamadan farklı olarak bankalar ve finansal kuruşların yanı sıra, bundan böyle kredi ve kefalet sağlayan ulus veya özel kurum ve kuruluşları da kredi verebilecek. Kanunun ülkemize, milletimize, ticari işletmelerimize, esnafımıza, çiftçimize, KOBİ’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.