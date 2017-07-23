Altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi öldü

– Başkentte elektrik altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) – Ankara’nın Keçiören ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören Osmangazi Mahallesi Sinan Paşa Sokağı’nda özel bir firmanın yürüttüğü elektrik altyapı çalışması sırasında kazı yapan bir işçi, göçük altında kaldı.

Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu toprak altından çıkartılan Yakup Özbek’in (58) hayatını kaybettiği tespit edildi.