Amatör balıkçıların kayalıklarda tehlikeli balık sevdası

Zonguldaklı acemi balıkçılar, Fener Mahallesi’ndeki kayalıklara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren oltayla balık avlayan amatör balıkçılar, yüksekliğe aldırış etmeden balık tutmanın zevkini yaşıyor. Yüksekliği yer yer 50 metreyi bulan kayalıklardaki balık avı yürekleri ağza getiriyor. Kayalıklardan denize olta sallayan balıkçılar ise yüksekliğe alışılmış olduklarını söylediler. Kayalıkları kendilerine tarafından düzenlediklerini bildiren acemi balıkçı İbrahim Öztürk, “Bugün istavrit vardı. Eskiye göre böylece randıman yok. Birkaç gün önce azıcık çinakop aldık. şu anda durgun. Kayığımız yok mecburen kayalıklardan balık tutuyoruz” diye konuştu.

Uzun yıllar kayalıklarda balık tuttuğunu açıklayan İsmail Gürer ise balık tutarken titiz hareket ettiklerini, tehlikeye karşın oltayla balık avladıklarını açıklama etti.