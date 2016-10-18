KARAMAN (AA) – Karaman’da, Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen “2016 Yılının Enleri Ödül Töreni”nde dereceye girenler ödüllerini aldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, bir kafede düzenlediği toplantıda, sporun dilinin sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.Sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarıların il ve ülke adına gurur verici olduğunu ifade eden Kısacık, şunları kaydetti:”Eğer sağlıklı ve dinç bir geleceğimizin olmasını istiyorsak, gençlere gereken değeri verip onları yetiştirmeliyiz. Karaman, amatör spor branşlarında milli takımlara sporcu veren ve ülkemizin dereceler almasını sağlayan önemli spor şehirlerinden biri olma yönünde hızla ilerliyor. Şuan aramızda 2016 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmiş sporcularımızı ve emek veren değerli hocalarını tebrik ediyorum. Sporcularımızın gerek ahlaki yönden, gerekse de göstermiş oldukları başarılarıyla örnek olmasını temenni ediyorum.”Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.