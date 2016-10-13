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Amatör Spor Haftası

13 Ekim 2016 Perşembe, 11:04
Amatör Spor Haftası

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ESKİŞEHİR (AA) – Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Porsuk Spor Salonunda Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) taban birlikleri ve basın mensupları arasında dostluk maçı düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, etkinlik kapsamında uluslararası müsabakalarda derece almış sporculara hediyelerinin takdim edildiği belirtildi.

Sporcular hediyelerini Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın elinden aldı.

Program öncesi Porsuk spor salonuna yeni yapılan ve Eskişehir’de ilk olan elektronik atıcılık salonunu gezen Vali Çelik, atış poligonu hakkında İl Müdürü Aksoy’dan detaylı bilgi aldı.

Ardından Vali Azmi Çelik, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan poligonda atış denemesi gerçekleştirdi.

eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Porsuk Spor Salonu Vali Azmi Çelik

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