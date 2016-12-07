Ambulans helikopter Afgan çocuk için havalandı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yüksekten düşmeye bağlı vücudunda kırık oluştuğu için tedavi gören Afganistan uyruklu Atena Golzari (15) hava ambulansı ile Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 28 Kasım’da eğitim gördüğü okulun 4. kat penceresinden düşen Golzari, 112 Acil Servis ekipleri tarafından KÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde acil servisine getirildi.

Vücudunun birçok yerinde kırık olan Golzari, ilk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Golzari, 8 gün sonra Sağlık Bakanlığının hava ambulansı ile Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

KÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın yoğum bakım ünitesinde yaşamsal fonksiyonlarının desteklendiğini belirtti.

Hastanın yaşama tutunmasının yoğun bakım şartlarında sağlandığını aktaranTiftikçi, “Hastanın ikinci bir cerrahi travmayı kaldıramayacağı için birinci haftanın sonunda ameliyatı planlandı ancak planlandığı gün ameliyathanede bulunan ve operasyonda kullanılacak röntgen cihazı arızalandığından hastanın beklememesi için 112 ile aynı ameliyatların yapılabileceği başka bir merkeze sevki için temasa geçildi. İl Sağlık Müdürlüğü konu ile yakından ilgilenip, Ankara’da yer bulunamadığı için hastayı kabul eden başka bir üniversite hastanesine 112 Acil Servis Hizmetleri tarafından ambulans helikopterle nakli bugün gerçekleştirildi. Hastanın mağduriyeti gibi bir durum asla söz konusu değil.” diye konuştu.