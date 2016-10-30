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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

30 Ekim 2016 Pazar, 11:05
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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NEVŞEHİR (AA) – Avanos ilçesinde ambulans ile otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Devlet Hastanesine giden Muhammet Dinç yönetimindeki 50 BB 449 plakalı ambulans ile Mustafa Esen’in kullandığı 06 AH 2301 plakalı otomobil Kayseri Kavşağı’nda çarpıştı.

Kazada ambulans şoförü Dinç ve araçta bulunan sağlık görevlileri Selma Öner ve Dudu Gözen ile otomobil sürücüsü Esen ve beraberindeki Kezban Esen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

112 Acil Servis kaza Nevşehir trafik kazası 5 yaralı

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