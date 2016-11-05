Ambulans tırla çarpıştı: 5 yaralı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da, ambulansla tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ilgaz’dan Çankırı’ya hasta getiren Ömer Gün’ün kullandığı 18 BD 287 plakalı ambulans, Korgun ilçesinde Yusuf Düzdemir’in kullandığı JO 453 SF plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü Gün, sağlık memuru Yusuf Serdar Yamak ile Ilgaz’dan Çankırı Devlet Hastanesine getirilen ve 2 hasta ve beraberlerindeki refakatçi yaralandı.

Yaralılar Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.