Ambulansta doğum yaptıran ekibe teşekkür belgesi
YOZGAT (AA) – Yerköy ilçesinde hamile epilepsi hastasına ambulansta doğum yaptıran devlet hastanesi 112 Sağlık ekiplerine teşekkür belgesi verildi.
Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Öztürk, yaptığı açıklamada, epilepsi hastası M.K’nin (25) sevki sırasında 112 Sağlık ekiplerince doğum yaptırıldığı için ambulans personeline teşekkür belgesi verdiklerini söyledi.
Doğumu yaklaşan epilepsi hastası M.K'nin Yerköy Devlet Hastanesi doğum servisine müracaat ettiğini anlatan Öztürk, "Epilepsi hastası olduğu için nöroloji polikliniği olan bir hastanede doğum yapmasına karar verilmesi ile ekiplerimiz anneyi Yozgat Şehir Hastanesine sevk etti. Yolda doğumun başlaması üzerine 112 Sağlık ekipleri müdahale ederek ambulansta doğumu gerçekleştirdi." dedi.
Öztürk, anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde Yozgat Şehir Hastanesine ulaştırıldığını anlatarak, "Özverili çalışan ve başarılı bir doğum gerçekşetiren 112 doktorumuz Merve Büyüker, ebe Yasemin Kaya ve ambulans sorumlusu Mahmut Şenol Genç’e teşekkür belgesi vermeye karar verdik. Personelimize gösterdikleri başarılı doğum için teşekkür ediyorum." dedi.
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