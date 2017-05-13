Ameliyat olan Veli Ömer bebeğin doğum günü hastanede kutlandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde yemek yemek borusu olmadığı için gündeme gelen Veli Ömer Koç bebeğin doğum günü tedavi gördüğü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki odasında doktor ve hemşireler göre kutlandı.

Yemek borusu olmadığı için midesine takılan hortumla şırınga sayesinde beslenen 1 yaşındaki Veli Ömer Koç, yapılan haberlerden daha sonra Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle Ankara Dışkapı Şimşek Beyazıt

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nakledilmişti. Burada yemek borusu kanseri teşhisi konulan ve dikkatli bir şekilde takibi yapılan Veli Ömer bebek ameliyat edildi. Başarılı geçen ameliyatın peşinde Veli Ömer Koç takriben bir ay yoğun bakımda kaldı. Doktor ve hemşireler öncelikle almak üzere hastane personeli Veli Ömer bebeği fazla severken, 1 yaşına giren bebeğin doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Öte yana, Veli Ömer bebeğin ağızdan mama verilerek beslenmesine de başlandı. Anne Sevgi Başaran, oğlunun sağlık durumu durumunun iyiye gittiğini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti, taburcu olacağı günü beklediklerini ifade etti.