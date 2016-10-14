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Ana sınıfı öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti

14 Ekim 2016 Cuma, 09:50
Ana sınıfı öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti

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NEVŞEHİR (AA) – Avanos ilçesinde ana sınıfı öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti.

Avanos Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini öğretmenlerinin gözetiminde gezen Özel Kardelen Koleji ana sınıfı öğrencileri, sokak hayvanlarının bakımının yapıldığı barınakta yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ana sınıfı öğretmeni Zehra Ünlü, “Minik öğrenciler barınakta sokak hayvanlarıyla tanışırken, onların bir süre önce sahipleri tarafından terk edilmiş olduklarını öğrendiklerinde şaşkınlık yaşadılar. Barınağa terk edilen veya sokağa atılan yavru köpekleri sevdiler, dostluk kurarak uzun süre oynadılar. Bu sevgi sayesinde korku ile yaklaştığımız sokak hayvanlarına şefkat duymayı, sevmeyi ve korunmaya ihtiyaçları olduğunu anladılar.” dedi.

Ünlü, okul öncesi çağındaki çocuklara sokakta yaşayan hayvanları korumaları ve sevgi göstermeleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Avanos sokak hayvanları barınağı Nevşehir

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