“Anadolu Bilişim Buluşmaları” başladı
KONYA (AA) – Kamu Bilişim Derneği ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin düzenlediği Anadolu Bilişim Buluşmaları'nın 3'üncüsü, Konya'da başladı.
Kamu Bilişim Derneği Genel Sekreteri Kemal Nalçacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen Anadolu Bilişim Buluşmaları-3 programının açılışında, Anadolu'da, teknoloji ve bilişimin gündemini belirlemeye çalıştıklarını söyledi.
Birey, şirket ve sektörün vizyon, strateji ile yol haritasını oluşturmayı desteklediklerini aktaran Nalçacı, şöyle konuştu:
"Yerli ve milli teknolojilerin, 'birlikte dönüşüyoruz, yükseliyoruz, gelişiyoruz' gücü ile ilham veren fikirler ve uygulamalar Konya'da buluşuyor. Anadolu Bilişim Buluşmaları-3, bu yıl 'Yerli ve Milli Teknolojiler' ana teması ile gerçekleştirilecek. Anadolu Bilişim Buluşmaları etkinliği, iş dünyasının teknoloji ile etkileşimini bugününü ve gelecek vizyonunu ortaya koyarak özellikle Anadolu'nun lider iş ve iş birliği etkinliği olma yolunda emin adımlarla yoluna devam etmektedir."
Nalçacı, Türkiye'de son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yerlilik oranını arttırmak, ileri teknoloji ürünlerin üretimini teşvikiyle ilgili düzenlemeler yapıldığını ifade etti.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ise programın ana temasını yerlilik ve millilik olduğunu anımsatarak, üniversitenin de bu doğrultuda öğretim yaptığını dile getirdi.
İki gün sürecek etkinliklerde, vizyon konuşmalar, teknoloji platformları, eş zamanlı oturum, panel ve konferansların yanı sıra kullanıcı deneyimleri, sosyal etkinlikler, forumlar ve özel proje konuları yer alıyor.
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