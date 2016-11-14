Anadolu doğa tarihi dünyanın gündeminde

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Kırşehir’in Kaman ilçesinde 2 yıl önce yüzey araştırmalarıyla başlayan ve sistematik kazılara dönüştürülen çalışmalarda bulunan fil, gergedan, zürafa, primat gibi omurgalı hayvan fosillerine dünyanın önde gelen bilim insanları da ilgi gösteriyor.

Zürih ve California üniversitelerinden bilim insanları, Kurutlu köyündeki Kurutlu Lokalitesinde bulunan fosiller için Kırşehir’e gelerek, Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji laboratuvarlarında inceleme yaptı.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yüzey Araştırmaları Grubu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, AA muhabirine, 2011’de Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Kurutlu köyünde yaptıkları yüzey araştırmalarında fil, zürafa, primat, maymun, gergedan gibi omurgalı hayvanların fosillerini bulduklarını söyledi.

Araştırmaların daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla sistematik kazıya dönüştürüldüğünü belirten Erkman, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve Ahi Evran Üniversitesi’nin de kazıya destek verdiğini belirtti.

“Lodalı Tepesi” denilen mevkideki kazılarda da zürafa, gergedan, primat, sırtlan, ekiütler, at, fil ve küçük kemirgen kemikleri bulduklarını anlatan Erkman, fosillerin 7-11 milyon yıl öncesine işaret eden üst miyosen dönemine tarihlendiğini vurguladı.

-“Doğa tarihi açısından Anadolu oldukça önemli”

Fosiller incelendiğinde bölgenin geçmişte Afrika’ya benzer ekolojik ortama sahip olduğunu gördüklerini aktaran Erkman, şöyle konuştu:

“Doğa tarihi açısından Anadolu oldukça önemli. Hayvan göçlerinin çok sık yaşandığı bir bölge. Özellikle de bu coğrafya. Bu coğrafyada çıkan hayvanların bilimsel çalışmaları bu faunayı, paleobiyoçeşitliliği ve kronolojiyi gösterecek. Hem bilimsel hem de görsel değeri oldukça yüksek bir bölge. Elde edilen verilerden buranın büyük bir ırmağın göle açılan kısmı olduğu görülüyor. Kemiklerini çıkardığımız canlılar muhtemelen büyük bir selle buraya sürüklenerek yığılmış. Elde ettiğimiz buluntular bu bölgede Afrika tarzında daha sıcak ve ılıman bir iklimin olduğunu gösteriyor. Şu anda Afrika’da yaşayan hayvanların büyük bir kısmı burada da yaşamış. Fil, zürafa ve tüm hayvanların daha eski formları buranın geçmişinde yaşıyor.”

Projenin her yıl 2 ay kazı 10 ay laboratuvar olmak üzere yıl boyu sürdüğüne dikkati çeken Erkman, “Çıkan fosiller Ahi Evran Üniversitesi bünyesindeki 3 modern laboratuvarda bilimsel olarak incelenmekte. Buradaki kazılarda çıkarılan fil, gergedan, primat, zürafa kemiklerini Kapadokya ve Kırşehir’de açılacak yeni müzeler ve Kaman Kalehöyük Arkeloji Müzesi’ndeki stantlarda sergilenebilir hale getireceğiz.” dedi.

Bulunan fosillere dünyaca tanınmış antropologların da ilgi gösterdiğini bildiren Erkman, Kaliforniya Üniversitesinden profesör Tim White, Zürih Üniversitesinden Profesör Marcia Ponce de Leon ve Profesör Christoph Zollikofer’in inceleme yapmak üzere bir kaç defa Kırşehir’e geldiğini söyledi.

Erkman, şunları kaydetti:

“Bu kazının uluslararası bir boyutu da var. Zürih ve California üniversitelerinden bilim insanları buraya gelerek çalışmalarımızı inceledi ve destek verdi. Kurutlu kazısı uluslararası bir projeye dönüşüyor. Çalışmalarımız daha üst düzeye çıkacak. Bizim bulduklarımızı laboratuvarlarda incelediler. Bu alanda oldukça saygın bilim insanları geldi. Çalışmalarımızın gideceği yönle ilgili bilgilendirme yapmaktadırlar. Bu aşamada bilimsel çalışmalarımızı daha üst seviyeye getireceğiz. Uluslararası seviyede yayınlar da yapacağız. Kurutlu’daki çalışmalarımızın bilimsel değeri oldukça yüksek. Zürih ve California üniversitelerinden bilim insanları zaman zaman Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji laboratuvarlarına gelerek çalışmalarımızı izlemekte ve bize katkı sağlamakta.”