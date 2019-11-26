Anadolu Isuzu 2020'den umutlu
İSTANBUL (AA) – Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Özellikle düşen faizlerin ve artmaya başlayan tüketici güveninin etkisiyle 2020’de yatırımların ve satın almaların artacağını öngörüyoruz. 2020’de bütçemizde yüzde 20’lik pazar büyümesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu yetkili servisleri ve satış bayileri, 19-21 Kasım'da "Adımızı Zirveye İzimizi Yollara Kazıyalım" mottosuyla Kıbrıs'ta düzenlenen toplantıda bir araya gelerek 2019 yılını değerlendirdi ve 2020 hedeflerini belirledi.
Arıkan, toplantıda yaptığı konuşmada, 2019’un zor bir yıl olmasına rağmen ana kategorilerde pazar payını artırarak yılı kapatacaklarını belirterek, yıl sonundaki kampanyalarla talebin hareketlendiğini kaydetti.
Anadolu Isuzu'nun söz konusu kampanyalardan en iyi sonucu alan ticari araç üreticisi olduğunu ve yıl boyunca düşük seyreden servis girişlerinin de son çeyrekte artış trendi yakaladığını aktaran Arıkan, ötelenen talebin yeniden hareketlendiğini vurguladı.
Arıkan, "Özellikle düşen faizlerin ve artmaya başlayan tüketici güveninin etkisiyle 2020’de yatırımların ve satın almaların artacağını öngörüyoruz. 2020’de bütçemizde yüzde 20’lik pazar büyümesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
2020'de hem satılan hem de servise giren araç sayısını artırmaya odaklanacaklarını belirten Arıkan, şunları kaydetti:
"Yedek parça havuzumuzu genişletiyoruz ve buna çok önem veriyoruz. Ödeme sistemlerinde sunduğumuz alternatiflere ve hedefi vuran kampanya desteklerine devam edeceğiz. Satış ve servis iş birliğini güçlendireceğiz. Servislere araç girişini artırmak en önemli hedefimiz. Ayrıca uzatılmış garanti satışlarımıza yönelik yeni çözümlerimiz olacak. 2020’de büyük bir potansiyel gördüğümüz bu alan da odak noktalarımızdan biri olacak."
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Anadolu Isuzu 2020'den umutlu
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