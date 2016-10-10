anadolu odaları eğitim semineri yapıldı

Konya Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirleri (SMMM) Odası’nın düzenlediği Anadolu Odaları Eğitim Seminerinde vergi yargısında yaşanan son şansın dönmesi meslek mensuplarına anlatıldı.

Bu sene 16’ncısı düzenlenen Anadolu Odaları Eğitim Semineri Antalya Belek’te yapıldı. Konya’nın yanı sıra çoğu şehirden finansal müşavirlerin katıldığı programın başlangıç konuşmasını Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek yaptı. Uluslararası Kredi Sınıflandırma Kuruluşu olan Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürdüğünü andıran Özselek, sahiden bunun ekonomiye yapılan bir dış darbe olduğunu, anekdot düşürme ile ülkemizden takriben 236 milyon dolar yatırım çıkışı yaşandığını söyledi. Özselek, “Bütün bu olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 oranında artmıştır. Yine Merkez Bankası son dönemde faiz koridoru üstteki bandında indirime gitmiştir. Bu gelişmeler kuşkusuz zinde bir kararlılık ve güven ortamı ile açıklanabilir. Meslektaşlar olarak yapabileceğimiz ise bu istikrar ortamına katkı maddesi temin etmek ve takviye olmaktır” dedi.

Konya’nın, Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirildiğini ve şehrin asıl sermayesinin tarım olduğunu ifade eden Özselek, Konya Ovası Sulandırma Projesinin hayata geçirilerek tarım sektörünün ivme kazanacağına inançlarının bütün olduğunu kaydetti.

Konya SMMM Odası Başkanı Özselek, düzenledikleri seminerin aktüel konuları takip etmede meslek mensuplarına tezgâhtar olduğunu dile getirerek, “Konya SMMM odası olarak 2168 üyesine 380 stajyerine hizmet veren, mesleki eğitim faaliyeti gerçekleştiren, meslektaş ve stajyer odaklı çalışan ve bu doğrultuda projeler üreten bir kurumuz. Sürekli mesleki aktüel konuları takip edip bu doğrultuda bilgilendirme eğitimleri düzenliyoruz. Buna en büyük misal bugün içinde bulunduğumuz Anadolu Odaları Eğitim Semineridir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların peşinde seminer programında ilk gün, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bumin Doğrusöz ödenti yargısında yaşanan son şansın dönmesi ve 6736 sayılı kanun zarfında ihtilaflı borçların durumunu, Yeminli Mali Müşavir Mustafa Tan 6736 sayılı kanun kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve uyarı edilecek hususlar’ı anlattı.