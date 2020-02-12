Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı:
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, amaçlarının sadece eğitim vermek olmadığını, kültürel ve toplumlar arası iletişimi de sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.
Katıldığı bir radyo programında değerlendirmelerde bulunan Çomaklı, AÜ'nün Eskişehir'in ve Türkiye'nin güzelliklerini barındırdığını, kapılarının tüm dünya insanlarına açık olduğunu söyledi.
İyi fiziksel imkanlara sahip bir üniversite olduklarını belirten Çomaklı, "Ulaşım konusunda hızlı trenin varlığı, sağlık konusunda çok kapsamlı hastaneleri ve güvenlik konusunda da emniyetin olağanüstü hassasiyetiyle Eskişehir, öğrencilerimizin çok rahat yaşadığı bir kent. Şehir içindeki düzenlemeler, yeme içme alanları, belediyenin sağladığı olanaklar da bir araya gelince ortaya çok güzel bir öğrenci şehri çıkıyor." dedi.
Prof. Dr. Çomaklı, dijital dünyaya ilişkin yaptıkları çalışmalara da değindi.
İnsanlığın, görmezden gelinemeyecek dijital bir dünya çağında olduğunu vurgulayan Çomaklı, şöyle devam etti:
"Dolayısıyla bu dünyadan, onun yarattığı dilden uzak kalmak da mümkün değil. Bu dünyanın yaşantısı, merhabası, aşkı, ticareti, kavgası, eğitimi farklı. Biz, bu dünyayı öğrenmek ve bilimsel düzeyde araştırmalar yapmak adına üniversitemizde Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (SODİGEM) kurduk. Merkezimiz üzerinden büyük çalışmalar, projeler yapıyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile de ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz."
Rektör Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Açıköğretim Fakülteleri olarak 1 milyon 50 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Örgün eğitimde ise 20 bin öğrencimiz var. Açıköğretim Sistemi vasıtasıyla, sadece kampüste değil, 40 ülkede 30 bin civarında yabancı öğrencimiz bulunuyor. Amacımız yalnızca eğitim değil, kültürler ve toplumlar arası iletişimi de sağlamak. Bu noktada ülkemizden ve diğer ülkelerden öğrencilerimizi bekliyoruz. Dünyadaki ilk 3 üniversite arasındayız."
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