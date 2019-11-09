ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Şener Şen Kültür Salonu'nun açılışı düzenlenen törenle sanatseverlerin hizmetine sunuldu.

Salonun açılışını AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Şener Şen yaptı. Aynı gün, Şen'in başrolünde olduğu "Zengin Mutfağı" oyunu festivalde sahnelendi.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kültür salonunu hizmete açabilmek için geride bıraktığımız yaklaşık 8 aylık süreçte yoğun çalışmalar yürüttük. New York'ta görmüş olduğum bir kütüphane modelinin dikkatimi çekmesi üzerine, bu imkanı öğrencilerimize nasıl taşlayabileceğimizle ilgili arkadaşlarımızla düşündük. Bu mekanın önceki hali oldukça kötüydü ve depo olarak kullanıyordu. Şu anki haline getirebilmek için ise tamamen kendi imkanlarımızdan yararlandık ve hiçbir yardım almadık. Bugün kültür salonumuzun açılışına katılım gösteren arkadaşlarımız da burayı ilk defa görüyorlar. Hatta İlk görenler arasında Devlet Konservatuvarımızın Tiyatro Anasanat Dalı öğrencileri yer alıyor. Sizlerin huzurunda teşriflerinden dolayı usta oyuncumuz Şener Şen'e şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu sayede isminin ölümsüz olacağına ve kültür salonumuzun da yaşamaya devam edeceğine inanıyoruz."

– "AÜ'nün memleketimizdeki yeri çok farklıdır"

Anadolu Üniversitesinde açılışı gerçekleştirilen kültür salonuna isminin verilmesine ilişkin görüşlerini dile getiren usta oyuncu Şener Şen, "Anadolu Üniversitesinin, memleketimizdeki yeri çok farklıdır. Buraya seneler önce gelmiştik. İkinci gelişimde ise böyle bir açılışa vesile olan ve beni de buna dahil eden herkese teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."dedi.

Şener Şen Kültür Salonu'nun açılışından sonra Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Zengin Mutfağı" adlı oyun sahnelendi.

Vasıf Öngören'in aynı adlı romanından tiyatroya uyarlanan oyunda Şener Şen ile birlikte Doğu Yaşar Akal yönetiyor. Şen'e başrollerde ise Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda eşlik ediyor.