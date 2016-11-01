Anadolu Üniversitesinde arbede

– Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturmayı protesto eden öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesinde (AÜ) Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturmayı protesto eden öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi İletişim Bilimleri Fakültesi kantininde toplanan öğrenciler, Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturmayı protesto etti.

Bu sırada Cumhuriyet gazetesini kantinde bulunan panoya asan öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Güvenlik görevlilerinin gazeteyi panodan sökmesi üzerine öğrenciler, slogan attı. Slogan atılmasına izin vermeyen özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Olaydan haberdar olup kantine gelen AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Aydın Ertekin’in araya girmesiyle arbede sona erdi. Özel güvenlik görevlilerinin kantinden çıkmasının ardından bir süre Prof. Dr. Ertekin ile konuşan öğrenciler, dağıldı.