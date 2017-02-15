Anadolu Üniversitesinde gerginlik

– Bazı öğretim üyelerinin ihraç edilmesini protesto eden grup ile üniversitenin özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesinde (AÜ), olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere destek vermek için Yunusemre Yerleşkesinde yürüyüş düzenleyen grup ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

Bazı öğretim üyelerinin KHK ile kamudan ihraç edilmesini protesto için Hukuk Fakültesi önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, sloganlar eşliğinde taşıdıkları dövizlerle yürüyüşe geçti. Bu sırada grup üyeleri ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Grup üyelerinden ve özel güvenlik görevlilerinden bazıları arbedede hafif yaralandı.

Üniversiteye çağrılan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından grup dağıldı.