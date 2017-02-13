Anadolu Üniversitesi'nde “sessiz” eylem

– Devlet Konservatuvarı öğrencisi bir grup, OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile bazı öğretim üyelerinin kamudan ihraç edilmesine sessiz oturma eylemiyle tepki gösterdi

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan bir grup, OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere destek vermek için Yunusemre Yerleşkesinde sessiz oturma eylemi yaptı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı önünde toplanan grup adına konuşan Tiyatro Bölümü Öğrencisi Deniz İnci Yenilmez, barışın ve sevginin dilini kullanarak eğitim veren akademisyenlerin okuldan uzaklaştırılmasının, bilime ve sanata vurulmuş bir balta olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

“Bizler derdimizi ve hikayemizi sanat yoluyla anlatmayı seçmiş insanlar olarak, okul hayatımıza başladığımız ilk günden beri insan ayrımı yapmadan, her şeyden önce sevmeyi ve bir arada olmayı öğreten tüm öğretmenlerimizi geri istiyoruz. Akademisyenlerimizin okullarından uzaklaştırıldığı bu dönemde en büyük hasarı alan okullardan biri olan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nün yalnız olmadığını belirtmek isteriz. Doğayı aşan yüce gerçek, bir varlıktan diğerine insanoğlunun sözleriyle aktarılamaz. Gerçek ne demek istediğini, seven gönüllere aktarmak için sessizliği seçer. Biz Süreyya Karacabey, Selda Berk Öndül, Beliz Güçbilmez, Tülin Sağlam, Elif Çongur, Şamil Yılmaz, Ceren Özcan hocalarımızın yanındayız.”

Öğrenciler, açıklamanın ardından ellerindeki pankartlarla 15 dakika yerde sessiz oturduktan sonra dağıldı.