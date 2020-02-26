Anadolu Üniversitesinde “Vergilemede Güncel Gelişmeler Paneli”

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesinde (AÜ), Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında "Vergilemede Güncel Gelişmeler" adlı panel düzenlendi.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, üniversitenin Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne bağlı Maliye Kulübü ile Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen panelin moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı yaptı.

Panele konuşmacı olarak Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz, Gelir İdaresi Grup Müdürü Yavuz Doğan ve Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu katıldı.

Öğrenci Koordinatörlüğüne bağlı kulüplerin önemli çalışmalara imza attığını belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

"Devlette temel iki teşkilat vardır. Devletler kurulurken önce yönetimin güvenliğinin sağlanması gerekir, sonra yapacağı işler için para gerekir. Yani devletler kurulurken gereken iki temel teşkilatın biri güvenlik, biri maliyedir. Devlet bu iki teşkilat üzerinden şekillenir. Devlet büyüdükçe, tarih ilerledikçe devletin hareketlerine ve ihtiyaçlarına göre maliyede güncel gelişmeler kaçınılmaz oluyor. Devlet bir yandan gelir elde ediyor, bir yandan bunları harcamaya dönüştürüyor. Toplanan vergiler, harcamaya dönüşürken çok kutsal bir hal alıyor. Gelir elde edilirken kimden geldiği bilinen paranın, harcanırken kime ait olduğu bilinmiyor. Bu noktada, güncel gelişmeleri takip etmek hem hukuksal hem manevi olarak önem arz ediyor. Kurallar, kanunlarla belirleniyor. Her inanca göre bir kutsallığı olan paranın güncelliğinden söz edeceğiz."

Gelir İdaresi Grup Müdürü Doğan da genç girişimcilere sağlanan vergi ve sigorta prim teşvikleri konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.