Anadolu Üniversitesinde “yanmaz uçak koltuğu” çalışmaları

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ”THY ile yaptığımız anlaşma ile daha önce Boeing’e yaptırılan yanma testlerini Anadolu Üniversitesi Havacılık Mükemmeliyet Merkezi’nde yapacağız. Şuanda yanmaz uçak koltuğu yapılmasına ilişkin ciddi çalışmalar yapılıyor.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Gündoğan, üniversitenin Yunus Emre Yerleşkesi’nde yer alan Personel Lokali’nde düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin çalışmalarını anlattı.

Üniversitenin 2016 yılında güzel işlere imza attığını vurgulayan Gündoğan, 2017 yılında hayata geçecek projelerle ülkeye ciddi hizmetler yapılacağını belirtti.

Gündoğan, üniversite bünyesindeki Havacılık Mükemmeliyet Merkezi laboratuvarının faaliyete geçtiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

“Hava araçlarında son yıllarda hafif malzemeler kullanılmaya başlandı. Havacılık sektöründeki firmalar hafif malzemelerle uçak üretme çabasında. Bu noktada biz de kurduğumuz laboratuvarda polimerik ve kompozit malzemelerin testlerini, analizlerini gerçekleştiriyoruz. THY ile yaptığımız anlaşma ile daha önce Boeing’e yaptırılan yanma testlerini Anadolu Üniversitesi Havacılık Mükemmeliyet Merkezi’nde yapacağız. Şu anda yanmaz uçak koltuğu yapılmasına ilişkin ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu yıldan itibaren THY’nin alt yüklenicisi olarak bu malzemelerin testini yapacağız. Ayrıca Türkiye’de üretim yapan firmaların maliyetlerini düşürmüş olacağız. Çünkü firmalar testleri yurt dışında yaptırıyordu.”

– Deprem İzolatörü Test Merkezi

Üniversite bünyesinde bu yıl hizmete girmesi planlanan Deprem İzolatörü Test Merkezi’nin Türkiye’de ilk, dünyada ise beşinci olacağını belirten Gündoğan, şunları aktardı:

”Türkiye’de 15 bin binada izolatör kullanılmış. İzolatörler binalarda taşıyıcı ile zemin arasına yerleştiriliyor. Bu sistem sayesinde sarsıntı sırasında binanın taşıyıcılarının yatay hareket etmesi sağlanarak binanın zarar görmesi engelleniyor. Türkiye’de bir firma izolatör üretiyor. Bu izolatörler yurt dışındaki 4 merkezde test ediliyor. Bunun için ciddi paralar harcanıyor. Bu yıl sonunda hizmete girecek merkez Eskişehir ve Türkiye için ciddi katma değer sağlayacak.”

– ”Kanada Avustralya ve Suudi Arabistan’da sınav merkezleri açılacak”

Gündoğan, açıköğretim sisteminde önemli işlere imza atıldığına da değinerek, Türkiye’deki 8 milyon vatandaşın Anadolu Üniversitesi kimliği taşıdığını kaydetti.

Nicelik kadar niteliğin de önemli olduğunu düşündüklerini ifade eden Gündoğan, “2016 yılında niteliği geliştirme adına e-kampüs sistemini hayata geçirdik. Öğrencilerimiz artık dünyanın her yerinden bu sistem aracılığıyla derslerine çalışabiliyor. Çok yakında açık kütüphaneyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. 35 yıllık birikimin ürünü olan bir kütüphaneyi online olarak hizmete sunacağız.” dedi.

Gündoğan, açıköğretim sisteminin uluslararası boyut kazanması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan 30 yıl önce batı Avrupa’da başlayan açıköğretim maceramız, birçok ülkeye ulaştı. En son ABD’de büromuzu açtık. Önümüzdeki yıl Kanada Avustralya ve Suudi Arabistan’da sınav merkezi açmayı hedefliyoruz. Böylece dünyanın uzak coğrafyalarında yaşayan Türk vatandaşlarına yükseköğretim hizmeti sunmuş olacağız. Ayrıca açıköğretim sisteminde İngilizce işletme, İngilizce uluslararası ilişkiler ve Arapça ilahiyat ön lisans programlarını açacağız.”