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Anadolu yakasında dolu etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının arkasından bugün İstanbul’da sağanak sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

07 Mayıs 2017 Pazar, 00:34

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının arkasından bugün İstanbul’da sağanak sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yer yer etkili olan yağış, Ümraniye ve çevresinde yerini dolu yağışına bıraktı. Dakikalarca aralıksız dolu, araçların üzerinde birikmesi kar yağışını anımsattı. 

Cenk İşver – Murat Horoz



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