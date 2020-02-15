Anadolu Yıldızlar Ligi Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Finali

RİZE (AA) – Anadolu Yıldızlar Ligi 2019-2020 Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Finali, Rize'de başladı.

Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda 2 gün sürecek organizasyona, 25 ilden yaklaşık 250 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcu, antrenör, hakem ve idarecileri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bakanlığın Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi ile birçok gencin Türk sporuna kazandırıldığını aktaran Çelik, "Bu güzel organizasyonlarla keşfedilmeyi bekleyen birçok yetenek de Türk sporuna kazandırılacaktır." ifadesini kullandı.

Çelik, müsabakaların yarın sona ereceğini kaydetti.