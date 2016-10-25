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Anadolujet uçağı Vana inemedi

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 18.00’de kalkarak Van’a giden Anadolujet’e ait uçak, Van’a inmeye çalıştı ancak hava muhalefeti sebebiyle inemeyince rotayı Diyarbakır’a çevirdi.

25 Ekim 2016 Salı, 21:34
anadolujet-ucagi-vana-inemedi

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Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 18.00’de kalkarak Van’a giden Anadolujet’e ait uçak, Van’a inmeye çalıştı ancak hava muhalefeti sebebiyle inemeyince rotayı Diyarbakır’a çevirdi. Diyarbakır havaalanınına inen uçak yolcuları indirmezken, yakıt ikmali yaptı. Uçak, yeniden Van’a dönmek için havaalanında bekliyor. 

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