Anadolu'nun en büyük kervansarayı restore edilecek

AKSARAY (AA) – TURAN KAZAK/OĞUZHAN DEMİRAY – Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 8 asır önce yaptırılan Anadolu’nun en büyük kervansarayı Sultanhanı’nda, restorasyon çalışması gerçekleştirilecek.

Önümüzdeki ay başlayacak ve 6 milyon liraya mal olacak “Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme” Projesi ile kervansaray içinde halı dokuma ve tekstil atölyeleri ile halı müzesi gibi mekanlar oluşturulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultanhanı’nın kendileri için özel bir konumu olduğunu söyledi.

Kervansarayın “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma” bölgesinde yer aldığını ifade eden Tekinsoy, Genel Müdürlük olarak özel çevre koruma bölgesinde kalan yerleşimlerin bütün ihtiyaçlarıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti.

– “Çalışmaların 3 yılda bitirilmesini öngörüyoruz”

Tekinsoy, kervansarayın Türkiye için önemli bir eser olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Sultanhanı gerçekten ülkemizdeki güzide tarihi eserlerden birisi. Buradaki restorasyon hem beldenin hem de tarihi eserin korunması açısından çok önemli bir çalışma olacak. Uzmanlar projeyle ilgili sunumlarını yaptı. Güzel bir proje hazırlandı. Bu yıldan itibaren her yıl 2’şer milyon olmak üzere, toplamda 6 milyon lira ödenek vereceğiz. İhalesini ve kontrol sürecini belediye gerçekleştirecek. Biz de protokol kapsamında maddi destek vereceğiz. Henüz ihale yapılmadığı için kesin olmamakla beraber çalışmaların 3 yılda bitirilmesini öngörüyoruz.”

Beldenin kervansarayla adeta özdeşleştiğini anımsatan Tekinsoy, eserin restore edilerek, kültürel, turistik ve sosyal bir tesis haline getirilmesinin bölgeye önemli katkılar yapacağını aktardı.

– Yılda 500 bin turist ziyaret ediyor

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak ise en son 60 yıl önce restorasyon çalışması yapılan kervansarayın belde için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kervansarayın aslına uygun restore edileceğini anlatan Solak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anadolu Selçukluların, Aksaray-Konya yolundaki en büyük imzası olan Sultanhanı’nı restore ederek, ecdadımıza vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Sultanhanı, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük kervansarayı özelliğini taşıyor. Yılda 500 bin turistin ziyaret ettiği kervansarayımızı, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana restore etmek için çalışma yürütüyorduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu işe sahip çıktı. Belki tarihinde ilk defa bakanlık, bir Selçuklu eserini restore edecek.”

Solak, çalışmaların mart ayında başlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Restorasyonla kervansarayın önündeki taş kapının yaklaşık 2 buçuk metrelik eksiğini tamamlayacağız. Yukarı katlarda iyileştirmeler yaparak çatıdan su akıntısını önleyeceğiz. Turizme daha fazla katkı sağlaması için uygun hale getireceğiz. Projemizde halı dokuması, bakır dövme, tekstil dokuma ve çömlek yapımı gibi çalışmalar olacak. Kervansarayı ilk zamanlarındaki görünümüne kavuşturup, sosyal ve kültürel anlamda önemli bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz.”