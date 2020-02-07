Anadolu’nun yöresel tatları İstMarina AVM’de
İSTANBUL (AA) – Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel lezzetlerini, damak tadını önemseyenlerin beğenisine sunan İstMarina AVM, enfes ürünlerin sergilendiği Doğal Üretici Pazarı'na ev sahipliği yapıyor.
İstMarina AVM açıklamasına göre, moda, eğlence ve lezzeti denize nazır konumda sunan İstMarina Alışveriş Merkezi, sosyal ve kültürel aktiviteleriyle her yaştan ziyaretçisine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.
Erzincan’dan Çanakkale’ye, Trabzon’dan Kars’a, Artvin’den Malatya’ya kadar Anadolu’nun enfes lezzetlerini Doğal Üretici Pazarı'nda bir araya getiren İstMarina AVM, 9 Şubat’a kadar geleneksel tatları gurmelerle buluşturmaya devam edecek.
İhtişamlı sofraları taçlandıran enfes ürünler, birbirinden güzel yemekleri süsleyen baharatlar ve tadına doyulmaz meşhur tatlıların yer aldığı pazarda sunulan sayısız lezzet, Türkiye’nin kadim coğrafyalarından gelerek İstanbul’un göbeğinde sergileniyor. Gurmelerin beğenisine sunulan Doğal Üretici Pazarı, geleneksel lezzet tutkunlarını bekliyor.
– 200 TL alışverişe Audı Q2 kazanma şansı İstMarina AVM’de
Açıklamada verilen bilgilere göre, kazançlı alışveriş fırsatını bu yıl da Audi Q2 ile taçlandıran İstMarina AVM’de yer alan mağazalardan 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çekilişle son model Audi Q2 marka otomobil kazanma şansı yakalıyor. 15 Mart 2020'ye kadar devam edecek olan kampanya süresince belirtilen tutarda alışveriş yapıp fiş ve faturalarını AVM içerisindeki kampanya stantlarına ibraz ederek onaylatan ziyaretçilerden, çekiliş sonunda bir talihli Audi Q2 otomobilin sahibi olurken, üçer kişi iPhone XS ve Samsung 4K UHD TV kazanma şansı yakalayacak.
-
Şehit Şahin Kaya için anma programı düzenledi
-
Kayseri'deki selin ardından yetkililer mahallelerde inceleme yaptı
-
Anadolu’nun yöresel tatları İstMarina AVM’de
-
Böbreğinde 5 santimetrelik taş bulunan hasta “kapalı ameliyatla” sağlığına kavuştu
-
Türkiye'nin ilk Serebral Palsi hastası liselilerden futbol takımı kuruldu
-
Hacıbektaş'ta çiftçi bilgilendirme toplantıları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.