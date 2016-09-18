KONYA (AA) – Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde kurulan Sonsuz Şükran Köyü’nde bu yıl 7’incisi düzenlenen Anadolu’ya Şükran Buluşmaları Festivali sona erdi.

Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu Mehmet Taşdiken, etkinlikte yaptığı konuşmada, sanatçıların gönüllü olarak bu köye gelip vatandaşlarla buluştuğunu söyledi.

Köyde yaşayan çocuklar ve gençler arasından da sanatçılar, kültür adamları çıkacağına inandığını belirten Taşdiken, şunları kaydetti:

“Atılan bu tohumla belki yüz sene sonra Orta Anadolu’nun en büyük sanat ve kültür merkezi burası olacak çünkü bizim insani değerlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz, yaşadığımız değerler artık 20 yıl sonra olmayacak. Belki 20, 40 yıl sonra köyler boşalacak, evler yıkılacak. Buralarda bir şeyleri yeşertmek lazım. Buralarda bu toprakların kültürünü, insani değerlerini, kentlerin kargaşasına, kentlerin kaosuna bozdurmamak lazım. Çavuş Mahallesi ve Orta Anadolu kavramı olarak kültürümüzü, topraklarımızın değerlerini modern formatlar içerisinde evrenselleştirmek için uğraşıyorlar.”

Festival kapsamında, sanatçı Erhan Güleryüz ve Bayhan Gürhan konser verdi.