Anamas Dağı beyaza büründü

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesindeki kar yağışı dolayısıyla Anamas Dağı’nın zirvesi beyaza büründü.

Beyşehir Gölü’nün en önemli su kaynağı olan Anamas Dağı’nın zirvesi, Kasım ayının ilk gününde yağan karla beyaza büründü.

Beyşehir Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Sami Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin sembolü olan Anamas Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karının düştüğünü bildirdi.

Sabah saatlerinde güne uyanan Beyşehirliler’in dağın zirvesindeki beyaz örtüyle karşılaştığını belirten Tan, şunları kaydetti:

“Anamas Dağı’nın zirvesine kar düşmesi, bölgemize kış mevsiminin geldiğinin de habercisi oluyor. İlçemiz merkezinden de görülebilen Anamas Dağı’nın beyaz örtüyle zirvesi şu anda muhteşem bir manzara sergiliyor. İnşallah, bu yıl bol kar yağışlı bir kış mevsimi geçmesini diliyoruz. Çünkü Anamas Dağı, etrafındaki su kaynaklarıyla bu yıl kuraklık sorunu yaşayarak su seviyesi düşen Beyşehir Gölü’nün de en büyük gelir kaynağı durumunda.”