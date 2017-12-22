Anamur çileği kilosu 13 liradan satılıyor
Bilecik’te manav tezgahlarında çileği gören vatandaşların yüzü gülerken, fiyatı el yakıyor. Fiyatın yüksek olması sebebi ile istedikleri satış gerçekleştiremeyen tezgah sahipleri, çözümü yarım kiloluk kutularla çilekleri satmakta buldu.
Konu hakkında açıklama yapan manav Kadir Demirbaş, “Yerli çileğimiz bitmek üzere olduğundan artık kış meyvesi olan Anamur çileğine başladık. İlk başlarda kilosu 20 liraya kadar yükselmişti, fakat şuanda 13 liraya kadar düştü. Halkımızın talebi normal. İsteğe karşı daha çok alınıyor. Fakat kış meyvesi olduğu için de insanlar almaya korkuyorlar. O yüzden fazla bir talep yok” dedi.
Cem Kaan Toka
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