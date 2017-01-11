Anaokulu öğrencilerinden Suriyeli çocuklara yardım

ANKARA (AA) – Özel Ayyıldız Anaokulu öğrencilerinin Suriyeli çocuklara yardım amacıyla düzenlediği kermesten elde edilen gelir, Haleplilere gönderilecek.

Anaokulu öğrencilerinin, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca başlatılan “Halep’e Yol Açın” kampanyasına destek vermek için düzenledikleri kermesten elde edilen 3 bin 600 lira, Suriyeli çocuklara gönderilmek üzere İHH yetkililerine teslim edildi.

İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, vakfın bürosunda gerçekleştirilen toplantıda, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, “Sizlerin getirmiş olduğunuz maddi anlamda küçük, manevi anlamda kocaman olan yardımı biz başımızın tacı olarak sahiplerine ileteceğiz.” dedi.

Sinan, dünyadaki tüm çocukların temiz bir yüreğe sahip olduğunu, her çocuğun eşit yaşam şartlarına ulaşması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Okulun Eğitim Koordinatörü Soner Kartal, öğrencilerin Halep’te yaşanan olaylara kayıtsız kalmadığını söyledi. Kampanyaya ellerinden geldiği kadar katkı yaptıklarını ifade eden Kartal, “Özellikle miniklerimiz kendi emekleriyle yaptıkları çalışmaları satışa sunup kermes yaptı. Ana sınıfı öğrencilerinin mukavva, kartondan çadır şeklinde yaptıkları kumbaraya okuldaki herkes maddi yardımlarını getirdi. Halep’ten tahliyeleri yapılan Suriyelilerin barınmaları için okulumuzun 4. sınıf öğrencileri, 2 bin 500 lira, toplam 3 bin 600 lira yardım toplandı.” diye konuştu.