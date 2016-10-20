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Anaokulu öğrencilerine giyim ve kırtasiye yardımı

20 Ekim 2016 Perşembe, 16:50
Anaokulu öğrencilerine giyim ve kırtasiye yardımı

SİVAS (AA) – Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından “Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma ve Sosyal Destek” Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı yapıldı.

Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen programda, okul öncesi eğitimin önemini dile getirerek, projenin 2015-2016 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başladığını, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında da ihtiyaç sahibi ailelerin anaokuluna devam eden çocuklarına kırtasiye ve temizlik seti ile kışlık bot ve kabandan oluşan yardımın yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise Sivas Valiliğine, çocuklara yapılan giyim ve kırtasiye yardımından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kalaylı ve protokol üyeleri, sembolik olarak hazırlanan yardım çeklerini 4 anaokulu müdürüne verdi.

anaokulu öğrencilerine giyim ve kırtasiye yardımı

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