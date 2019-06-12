Anaokulunda 3D görsel eğitim salonu açıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, anaokulunda 3D görsel eğitim salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatoş Çetin Anaokulunda planlanan 3D Görsel Eğitim Salonunun açılışını Kırşehir Valisi İbrahim Akın yaptı.

Açılışta konuşan Akın, 3D görsel eğitim salonunun teknolojinin hangi amaçlarla kullanılacağının çocuklara en doğru şekilde anlatılacağı bir salon olacağını belirtti.

Çocukların bu salonda edindiği birikim ve tecrübelerin teknoloji kullanımı konusunda faydalı olacağına inandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı gelişim hayatımızı yakından ilgilendirirken, eğitim sürecini de yakından etkilemektedir. Bizler de teknolojiyi eğitim alanında kullanarak çocuklarımızı geleceğe daha bilgili, daha donanımlı bir şekilde yetiştirme gayretindeyiz. Çocuklarımız yaşları ilerledikçe kendilerini teknoloji dünyasının içerisinde buluyorlar. 3D teknolojisi ile öğrencilerimiz olayın içindeymiş gibi bilgi ve tecrübe sahibi olma imkanı buluyor. Anaokulunda da böyle bir salonun olması çocuklarımızın teknoloji ile tanışması, teknolojiyi sadece oyun olarak görmemesi açısından önemlidir."

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, Okul Müdiresi Serpil Gürler, hayırsever ve aynı zamanda anaokulunda görev yapan öğretmen Rabia Elvan, okul müdürleri ile veliler katıldı.